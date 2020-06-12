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12 июня • обновлено в 10:11
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Степанов пояснил, насколько опасно водить детей в детсады на карантине

1.4т
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что детей не опасно водить в детские сады во время карантинна, хотя риск заразиться коронавирусом там действительно есть.

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Ведь в стране было немало случаев инфицирования COVID-19 воспитанников и работников дошкольных учреждений. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Да, у нас был случай в Броварах. 1 июня они открылись, 3-го заболела воспитательница, и 5-го начали проверять всех. Сразу этот садик был закрыт. Но решение, водить ребенка в садик или нет, должны принимать сами родители", – отметил глава Минздрава.

"Есть риск": Степанов пояснил, насколько опасно водить детей в детсады на карантине

По его словам, в любом случае, кроме постоянного пребывания дома, возможность подхватить коронавирус повышается как для взрослых, так и для детей.

"Конечно, есть риск заболеть. Он сводится к минимуму только на самоизоляции. Измеряя риски, нужно понимать, насколько они высоки. И нужно помнить, что дети болеют чаще бессимптомно или в легкой форме", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за эпидемии COVID-19 один детсад закрыли на карантин, а еще два – не открыли из-за вспышки заболевания коронавирусом среди персонала.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения дети карантин детский сад
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