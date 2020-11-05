Степанов пояснил, кто сможет штрафовать украинцев за неношение масок

В Украине намерены ввести штрафы за неношение масок в людных местах во время карантина.

Об этом на брифинге в четверг, 5 ноября, сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Чиновник добавил, что профильный комитет уже рассмотрел данный законопроект.

Министр рассказал, что документ предусматривает, что штраф на нарушителя составляется на месте, без решения суда. Эти штрафы будут налагаться как работниками Нацполиции, так и сотрудниками эпидемиологического контроля и представителями органов местного самоуправления.

"Минздрав будет просить ВР принять законопроект, который вводит штрафы за нарушение карантина – неношение масок в местах, где это является обязательным. Это законопроект №3891, который при рассмотрении на профильном комитете поддержали народные депутаты. Мы рассчитываем на принятие его в сессионном зале", – пояснил Степанов.

Добавим, что согласно проекту закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет за собой наложение штрафа от десяти (170 грн) до пятнадцати (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.