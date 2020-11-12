Степанов пояснил, что делать украинцам во время карантина выходного дня

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил логику введения в Украине карантина выходного дня. Чиновник выразил надежду, что благодаря всем ограничениям в субботу и воскресенье украинцы будут только сидеть дома или гулять на свежем воздухе.

Об этом глава Минздрава заявил во время брифинга в четверг, 12 ноября, который транслировался онлай на YouTube-канале Кабмина (чтобы подивится, доскролльте новость до конца).

"Предварительно, мы считаем, что три недели подряд – то есть трижды по два выходных – должны дать результат..." – отметил Степанов, подчеркнув, что так в стране, возможно, удастся сдержать стремительное распространение коронавируса.

Он подчеркнул, что несмотря на ограничения, в субботу и воскресенье в городах будут работать транспорт, продуктовые магазины, аптеки, обменные пункты, учреждения, предоставляющие финансовые услуги, а также автозаправки (за исключением зон питания).

Зато все остальные – спортивные залы, фитнес-центры, рестораны, учреждения культуры, театры и кинотеатры, любые непродуктовые магазины, ТРЦ – в течение двух выходных дней будут закрыты.

"В субботу и воскресенье человек может максимум выйти на улицу, подышать воздухом. Все остальные просто закрыто, он или будет дома, или гулять по улице. Потому что нет ресторана, закрыты другие учреждения, куда можно пойти. И таким образом, мы уверены, что будет уменьшено количество контактов – и как следствие, будет останавливаться распространения болезни", – поделился ожиданиями чиновников Минздрава и правительства Степанов.

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