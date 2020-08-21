Степанов поручил за два дня решить проблемы с горячими линиями по COVID-19

Степанов поручил разобраться с горячими линиями по коронавирусу.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал два дня департаментам здравоохранения, чтобы они решили проблему с работой горячих линий в регионах.

С таким заявлением он выступил после селекторного совещания 21 августа, на котором обсуждались вопросы раннего выявления случаев коронавируса, работы мобильных бригад и проведения тестирований, сообщается на странице министра в Facebook.

Степанов подчеркнул, что держит вопрос по работе горячих линий на личном контроле.

"Ситуация, кода пациента с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест (вместо того, чтобы направить к человеку бесплатную мобильную бригаду специалистов) или по ошибке дают ему номер детективного агентства (вместо лаборатории)… это только звучит смешно, а по факту такие истории неприемлемы!" – сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что на совещании также акцентировалось внимание на алгоритме ведения лиц, которые контактировали с больными коронавирусом, и обеспечении больниц кислородом.

Отдельно затрагивался вопрос работы семейных врачей.

"Руководители департаментов здравоохранения получили поручение учесть все проблемные моменты и срочно их исправить", – подчеркнул министр.

Facebook Максима Степанова

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов ранее призвал при подозрении на коронавирус в первую очередь обращаться к семейному врачу.

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