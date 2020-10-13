Степанов пообещал украинцам лекарство от коронавируса в течение недели

Украинские больницы получат препарат от коронавируса "Ремдесивир" в течение недели.

Об этом 12 октября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

"Я думаю, что через неделю у нас будет лекарственное средство – "Ремдесивир", которое себя очень хорошо показало в США, в других странах. Мы уже заключили соответствующее соглашение и через неделю оно поступит в наши больницы", – пообещал Степанов.

Министр отметил, что пациентам с тяжелым течением болезни необходимы иммуноглобулины, которые уже прошли клинические испытания.

"Мы сейчас обсчитываем, какая сумма средств нам нужна. Я думаю, что через одно заседание правительства мы вынесем соответствующее постановление по закупке этого лекарственного средства", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря 2020 года из-за роста случаев заболевания коронавирусом.