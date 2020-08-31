Степанов показал ухудшение недельной статистики по COVID-19 в Украине

В Украине с конца мая почти в 4 раза выросло количество людей, которые были госпитализированы с коронавирусом.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, количество тестирований методом ПЦР выросло за это время в 2,5 раза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели. За прошедшую неделю – это 2 829 человек. Если говорить о позапрошлой неделе – 2 699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749. Вы видите, что больше, чем в три раза, почти в 4 раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются с COVID-19", – отметил он.

Число подтвержденных случаев коронавируса за неделю составило 14 458. При этом на неделе с 10 по 16 августа было 10 863 случая, а на неделе с 17 по 23 августа – 13 937 случаев.

"За прошедшую неделю было сделано 124 929 тестирований методом ПЦР. Для сравнения, на неделе с 18 по 24 мая в Украине было произведено 58 346 тестирований методом ПЦР. Почти в 2,5 раза было увеличено количество тестирований, начиная с 18 мая", – добавил глава Минздрава.

Статистика по COVID-19 в Украине "Украинская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 31 августа в Украине официально подтверждены 121 215 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 141 – обнаружен за прошедшие сутки.

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