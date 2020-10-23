Степанов похвалил Украину за борьбу с COVID-19, сравнив с Италией

Марина Лисничук Общество 10:11, 23.10.2020 Обновлено: 10:29, 23.10.2020

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в начале пандемии коронавируса в европейских странах, как вот в Италии, где фиксировали такое же количество заражений, как сейчас в Украине, медицинские системы не выдерживали подобной нагрузки.

В то же время в нашей стране, по его словам, этого не случилось. Так он на брифинге 23 октября ответил на критику некоторых политиков по подготовке Минздрава украинской медицины к вызовам пандемии одновременно призвав их пиариться на теме COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сейчас наша система выдерживает такое количество госпитализаций. Ведь в начале пандемии она не была способна выдержать 1000 госпитализированных за некоторый период времени, а сейчас столько пациентов принимается за сутки. Мы это сделали", – отметил он, добавив, что такой сложный путь подготовки медсистемы удалось пройти всего за шесть месяцев.

Он подчеркнул, что специалисты Минздрава осознают наличие определенных недостатков, которых в некоторых вещах много, в то же время имеют четкий план на преодоление этих проблем.

"Понимаю, что тема коронавируса накануне выборов стала поводом для самопиара на здоровье людей. Но мы и в дальнейшем будем укреплять украинскую медсистему, развивать медицину", – заверил он.

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