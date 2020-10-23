Степанов похвалил Украину за борьбу с COVID-19, сравнив с Италией
Он рассказал, как Минздрав удалось поднять уровень обеспеченности медицины в стране
По его словам, в Италии за фиксирования 7 тыс. больных в сутки больницы не справлялись с нагрузкой
В то же время министр призвал политиков не пиариться на теме коронавируса
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в начале пандемии коронавируса в европейских странах, как вот в Италии, где фиксировали такое же количество заражений, как сейчас в Украине, медицинские системы не выдерживали подобной нагрузки.
В то же время в нашей стране, по его словам, этого не случилось. Так он на брифинге 23 октября ответил на критику некоторых политиков по подготовке Минздрава украинской медицины к вызовам пандемии одновременно призвав их пиариться на теме COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Сейчас наша система выдерживает такое количество госпитализаций. Ведь в начале пандемии она не была способна выдержать 1000 госпитализированных за некоторый период времени, а сейчас столько пациентов принимается за сутки. Мы это сделали", – отметил он, добавив, что такой сложный путь подготовки медсистемы удалось пройти всего за шесть месяцев.
Он подчеркнул, что специалисты Минздрава осознают наличие определенных недостатков, которых в некоторых вещах много, в то же время имеют четкий план на преодоление этих проблем.
"Понимаю, что тема коронавируса накануне выборов стала поводом для самопиара на здоровье людей. Но мы и в дальнейшем будем укреплять украинскую медсистему, развивать медицину", – заверил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
выступая на пленарном заседании Верховной Рады 20 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если ежедневный прирост больных COVID-19 достигнет 11-15 тысяч человек.
Он представил отчет о действиях государства, направленных на сдерживание распространения пандемии в Украине, и напомнил украинцам, что делать, чтобы не допустить коллапса с коронавирусом.