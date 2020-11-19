Степанов отреагировал на решение Зеленского по штрафам за неношение масок

Министр здравоохранения Максим Степанов поблагодарил президента Владимира Зеленского за введение штрафов за неношение маски.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам чиновника, маска – это единственный способ защитить здоровье свое и близких.

"Очень благодарен Президенту и Верховной Раде за это решение. Ведь количество новых случаев COVID-19 за последние сутки составляет уже более 13 тысяч. Наша команда в Министерстве очень долго настаивала на введении штрафов за неношение маски в публичных местах, ведь это не прихоть ВОЗ, МЗ, президента, премьер-министра или моя личная", – отметил Степанов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Зеленский подписал закон, которым предусматривается штрафовать граждан за неношение или неправильно надетую защитную маску в общественных местах. Речь идет о ЗУ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX, который Верховная Рада приняла еще 6 ноября.

Отмечается, что документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, часть вторая. Она предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть сумма наказания составит от 170 до 255 гривен.