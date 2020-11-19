Степанов отреагировал на решение Зеленского по штрафам за неношение масок
Соответствующий закон президент подписал 19 ноября, Рада приняла его еще 6 ноября
Теперь за неношение или ненадлежащее ношение средств индивидуальной защиты будут штрафовать от 170 до 255 грн
Однако наказать могут только тех, кто находится без маски в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте
Министр здравоохранения Максим Степанов поблагодарил президента Владимира Зеленского за введение штрафов за неношение маски.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам чиновника, маска – это единственный способ защитить здоровье свое и близких.
"Очень благодарен Президенту и Верховной Раде за это решение. Ведь количество новых случаев COVID-19 за последние сутки составляет уже более 13 тысяч. Наша команда в Министерстве очень долго настаивала на введении штрафов за неношение маски в публичных местах, ведь это не прихоть ВОЗ, МЗ, президента, премьер-министра или моя личная", – отметил Степанов.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Зеленский подписал закон, которым предусматривается штрафовать граждан за неношение или неправильно надетую защитную маску в общественных местах. Речь идет о ЗУ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX, который Верховная Рада приняла еще 6 ноября.
Отмечается, что документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, часть вторая. Она предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть сумма наказания составит от 170 до 255 гривен.