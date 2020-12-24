Степанов: первую партию вакцины против COVID-19 Украина хочет увеличить до 16 млн доз
Украина работает над тем, чтобы первая партия бесплатной вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX составляла не 8 млн, а 16 млн доз.
Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первый транш материала для прививок наше государство должно получить уже в начале 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы уже достигли полной договоренности с глобальной инициативой COVAX. Подписаны все технические документы по поставке вакцины в Украину. Сейчас достигнута договоренность о 8 млн доз вакцин, которые мы должны начать получать уже в следующем году, в конце первого – начале второго квартала. Они будут траншами", – сказал чиновник.
"Первый, который мы ожидаем, – это 1,2 млн доз вакцины. Кроме того, сейчас мы работаем над увеличением этой квоты с 8 млн до 16 млн доз. Достаточно активно мы работаем и с другими производителями", – добавил Степанов.
Ранее министр отмечал, что в Украине уже закончились доклинические испытания отечественной вакцины-кандидата против коронавируса и сейчас ведется подготовка к клиническим. Для того, чтобы делать конкретные выводы, необходимо изготовить 100 тысяч доз препарата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее о том, что первая партия бесплатной вакцины против коронавируса в Украине может вырасти с 8 до 16 млн доз, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По словам генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, для вакцинации украинцев, скорее всего, будет предоставлен препарат, разработанный англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
23 декабря стало известно, что AstraZeneca подала документы на регистрацию своей вакцины. Ее эффективность оценивается в 70%.
Между тем глава правительства Украины Денис Шмыгаль объявил об утверждении общенационального плана вакцинации.
Напомним, что издание The Economist опубликовало исследование, согласно которому Украина – единственная страна в Европе, которая сможет получить массовый доступ к вакцинам лишь весной 2022 года.