Степанов: первую партию вакцины против COVID-19 Украина хочет увеличить до 16 млн доз

Украина работает над тем, чтобы первая партия бесплатной вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX составляла не 8 млн, а 16 млн доз.

Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первый транш материала для прививок наше государство должно получить уже в начале 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы уже достигли полной договоренности с глобальной инициативой COVAX. Подписаны все технические документы по поставке вакцины в Украину. Сейчас достигнута договоренность о 8 млн доз вакцин, которые мы должны начать получать уже в следующем году, в конце первого – начале второго квартала. Они будут траншами", – сказал чиновник.

"Первый, который мы ожидаем, – это 1,2 млн доз вакцины. Кроме того, сейчас мы работаем над увеличением этой квоты с 8 млн до 16 млн доз. Достаточно активно мы работаем и с другими производителями", – добавил Степанов.

Ранее министр отмечал, что в Украине уже закончились доклинические испытания отечественной вакцины-кандидата против коронавируса и сейчас ведется подготовка к клиническим. Для того, чтобы делать конкретные выводы, необходимо изготовить 100 тысяч доз препарата.

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