Степанов перечислил вопросы, с которыми можно обратиться в контакт-центр по коронавирусу

В Украине с 2 ноября начал работать контакт-центр Министерства здравоохранения Украины. По телефону 0 800 602 019 можно обратиться с любыми вопросами о коронавирусной инфекции.

Все звонки являются бесплатными. Об этом 9 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что в контакт-центр с вопросом о COVID-19 может обратиться любой человек, независимо от того, где он живет.

"Например, вы не можете дозвониться своему семейному врачу, у вас или вашей жены, или ребенка есть соответствующие симптомы коронавирусной болезни. Вы не знаете, что делать – надо госпитализироваться или не надо. Семейный врач вам сообщил, что ничего не нужно делать и даже не заказал вам мобильную бригаду, которая приедет и сделает тест. Или вопросы, касающиеся других процессов лечения, по тестированию и его срокам – все, что касается коронавирусной инфекции", – пояснил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.