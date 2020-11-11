Степанов перечислил симптомы легкой формы коронавируса

К симптомам легкой формы коронавируса относятся небольшая лихорадка, насморк и сухой кашель.

При этом у пациента должны отсутствовать желудочно-кишечные проявления болезни и изменения психического состояния, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов 11 ноября во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Легкое течение заболевания – это небольшая лихорадка до 38 градусов, которая хорошо контролируется приемом жаропонижающего препарата, насморк, сухой кашель без признаков дыхательной недостаточности, отсутствие желудочно-кишечных проявлений и изменений психического состояния", – пояснил министр.

Степанов предупредил, что осложнения со стороны дыхательной системы при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Степанов рассказал, что лечиться от коронавирусной инфекции дома могут только пациенты с легким течением болезни. Решение о медпомощи в домашних условиях принимает исключительно семейный врач.