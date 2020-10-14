Степанов озвучил вероятную цену на вакцину от коронавируса

В Украине цена на вакцину от коронавируса может составить около 40 долларов за дозу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов вечером в среду, 14 октября, в эфире телеканала Украина "24".

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу [клинических испытаний]. Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", – рассказал он.

Степанов уточнил, что такую цену называли компании из США и Китая. Ее определяют исходя из затрат.

"Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае, и существенно снижена", – добавил министр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

За это предложение его жестко раскритиковали политические деятели. Досталось нардепу также от своей коллеги по фракции, которая назвала его "тупым ботинком".