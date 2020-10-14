Степанов озвучил вероятную цену на вакцину от коронавируса

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
10,5 т.

  • Министр здравоохранения сообщил, что предварительная цена – 37 долларов

  • Такую сумму назвали компании из США и Китая

  • Но он не исключил, что в конечном итоге цена будет снижена

Степанов озвучил вероятную цену на вакцину от коронавируса

В Украине цена на вакцину от коронавируса может составить около 40 долларов за дозу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов вечером в среду, 14 октября, в эфире телеканала Украина "24".

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу [клинических испытаний]. Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", – рассказал он.

Степанов уточнил, что такую цену называли компании из США и Китая. Ее определяют исходя из затрат.

"Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае, и существенно снижена", – добавил министр.

Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

За это предложение его жестко раскритиковали политические деятели. Досталось нардепу также от своей коллеги по фракции, которая назвала его "тупым ботинком".

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов