Степанов озвучил вероятную цену на вакцину от коронавируса
Министр здравоохранения сообщил, что предварительная цена – 37 долларов
Такую сумму назвали компании из США и Китая
Но он не исключил, что в конечном итоге цена будет снижена
В Украине цена на вакцину от коронавируса может составить около 40 долларов за дозу.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов вечером в среду, 14 октября, в эфире телеканала Украина "24".
"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам оказывали компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу [клинических испытаний]. Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", – рассказал он.
Степанов уточнил, что такую цену называли компании из США и Китая. Ее определяют исходя из затрат.
"Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном случае, и существенно снижена", – добавил министр.
Как писал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.
За это предложение его жестко раскритиковали политические деятели. Досталось нардепу также от своей коллеги по фракции, которая назвала его "тупым ботинком".