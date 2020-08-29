Степанов озвучил украинцам алгоритм действий при подозрении на коронавирус

Министерство здравоохранения подготовило алгоритм действий относительно тестирований на коронавирус в Украине.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода". Он подчеркнул, что очень часто от украинцев поступают вопросы о том, как действовать в случае подозрения на болезнь.

Что делать, если есть симптомы коронавируса:

Обратиться к своему семейному врачу. Семейный врач должен сразу отправить мобильную бригаду, которая делает соответствующее тестирование. Государство в полном объеме платит за эти услуги медицинским работникам.

"Мы хотим донести максимально до наших граждан, который является алгоритм действий. Если он не выполняется, то просим максимально нас сообщать", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 26 августа в очередной раз продлил действие в Украине адаптивного карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19. В этот раз его ввели на два месяца – до 31 октября. Мы рассказали о том, что следует знать украинцам и даже иностранцам о новых правилах, ограничениях и запретах, которые остаются обязательными в стране.