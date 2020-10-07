Степанов озвучил стоимость лечения одного больного COVID-19

Лечение одного инфицированного COVID-19 с тяжелым течением болезни стоит от 45 тысяч гривен.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 7 октября. Он отметил, что в эту сумму входят препараты, необходимые для лечения больного и 300% заработной платы медработникам, которые работают с инфицированными коронавирусом.

"Процесс лечения одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, составляет от 45 тысяч гривен", – подчеркнул министр.

Степанов пообещал, что вскоре на сайте МОЗ будет обнародован список лекарственных препаратов и средств, входящих в протокол лечения COVID-19 и которые учтены в этом тарифе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 7 октября, в Украине официально подтверждено 239 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4753 – обнаружены за минувшие сутки, что является новым рекордом.