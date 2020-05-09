Степанов озвучил сроки завершения медреформы в Украине

Полностью провести медицинскую реформу в Украине можно в течение трех лет.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это такой процесс, который невозможно провести за день, поэтому реформирование медицинской отрасли – одна из самых тяжелых реформ, которые осуществляются в мире... Думаю, если нормально работать от начала и до конца, чтобы полностью провести реформу, нам нужно три года", – считает Степанов.

Он добавил, что столько времени нужно для того, чтобы все четко организовать, и система заработала эффективно.

Максим Степанов фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что старая версия медицинской реформы в Украине не адаптирована к реалиям, а ее второй этап предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы.