Степанов озвучил показания к госпитализации с коронавирусом

Министр здравоохранения Украины озвучил показания, при которых госпитализируют пациентов с коронавирусом.

В стационар больных кладут, если у них присутствует хотя бы один из перечисленных симптомов. Об этом Степанов сообщил 6 ноября во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Министр подчеркнул, что это важно, поскольку любая больница имеет так называемую внутреннюю больничную инфекцию.

"Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома. До 80% людей с коронавирусом имеет легкое течение болезни и им не показана никакая госпитализация", – пояснил Степанов.

Показания к госпитализации с коронавирусом:

частота дыхания 30 и более дыхательных движений в минуту (одышка)

уровень сатурации при измерении пульсоксиметром меньше 92%

нарушение сознания

среднее течение болезни с тяжелой сопутствующей патологией (артериальная гипертензия, сахарный диабет, иммуносупрессивные состояния, дыхательная или сердечно-сосудистая патология, почечная недостаточность)

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач объяснила, какой пульсоксиметр выбрать при коронавирусе. Модели в Украине отличаются лишь "наворотами": наличие кардиограммы, цветной дисплей, синхронизация со смартфоном и много чего еще.