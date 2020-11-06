Степанов озвучил показания к госпитализации с коронавирусом
До 80% пациентов с коронавирусом имеет легкое течение болезни
В стационар кладут при наличии одного из "тяжелых" симптомов
Одно из показаний – наличие сопутствующего заболевания
Министр здравоохранения Украины озвучил показания, при которых госпитализируют пациентов с коронавирусом.
В стационар больных кладут, если у них присутствует хотя бы один из перечисленных симптомов. Об этом Степанов сообщил 6 ноября во время ежедневного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Министр подчеркнул, что это важно, поскольку любая больница имеет так называемую внутреннюю больничную инфекцию.
"Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома. До 80% людей с коронавирусом имеет легкое течение болезни и им не показана никакая госпитализация", – пояснил Степанов.Показания к госпитализации с коронавирусом:
частота дыхания 30 и более дыхательных движений в минуту (одышка)
уровень сатурации при измерении пульсоксиметром меньше 92%
нарушение сознания
среднее течение болезни с тяжелой сопутствующей патологией (артериальная гипертензия, сахарный диабет, иммуносупрессивные состояния, дыхательная или сердечно-сосудистая патология, почечная недостаточность)
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач объяснила, какой пульсоксиметр выбрать при коронавирусе. Модели в Украине отличаются лишь "наворотами": наличие кардиограммы, цветной дисплей, синхронизация со смартфоном и много чего еще.