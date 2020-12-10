Степанов озвучил ожидания властей от локдауна в январе

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что ожидают на 40-50% уменьшение количества зараженных коронавирусом (COVID-19) после введения локдауна в январе.

Об этом на брифинге в четверг, 10 декабря, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы считаем, и будем стараться, и по этому поводу я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые будут установлены на территории Украины", – отметил чиновник.

По словам Степанов, снижение числа новых инфицированных позволит избежать катастрофы с наполнением больниц.

Напомним, что локдаун в Украине введут с 8 по 24 января 2021 года. В Кабинете министров назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве рассказали, как будут работать рестораны и кафе в новогоднюю ночь.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что по прогнозам КМ, в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.