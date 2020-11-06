Степанов озвучил меры, которые будут предлагать для ужесточения карантина в Украине

Министерство здравоохранения будет предлагать Кабмину ввести жесткий карантин выходного дня в Украине.

Об этом глава ведомства Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика ШУстера" 6 ноября. Он пояснил, что ограничения будут касаться ряда заведений в частности, их времени работы.

"Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня – суббота и воскресенье. Это будет общая оранжевая зона с четкими ограничениями по работе определенных заведений по времени", – сказал он.

При этом, министр подчеркнул, что некоторые секторы малого и среднего бизнеса смогут работать.

Также Степанов спрогнозировал, что в ближайшее время Украина перейдет отметку в 10 тысяч новых зараженных в сутки.

Он пояснил, что карантин напрямую влияет на количество заболевших и тех, кого нужно госпитализировать.

"У нас в стране 13-14% от количества заболевших попадают в больницу. На сегодняшнее утро в больницах находится 27 114 человек (с подтвержденным коронавирусом или с подозрением). На сегодняшний день у нас есть 52 тысячи коек, выделенных под больных COVID-19. Мы можем добавить еще до 20-23 тысяч коек максимум", – сказал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пока в правительстве не будут вводить "карантин выходного дня", но такая возможность обсуждается.

Напомним, что утром 6 ноября в Украине официально были подтверждены 440 188 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 721 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 8 125 человек (+201 за сутки), а 195 544 пациента (+10 762 за сутки) полностью побороли болезнь.