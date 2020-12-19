Степанов озвучил дату, когда в Украине начнется спад пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса (COVID-19) в Украине пойдет на спад в апреле 2021 года.

Как заявил в интервью hromadske министр здравоохранения Максим Степанов, этому будет способствовать вакцинация и рост количества уже переболевших людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, лучший способ победить пандемию коронавируса – выработать коллективный иммунитет.

"Коллективный иммунитет достигается двумя путями: или это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеют. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче… И плюс начнется вакцинация", – сказал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первый миллион доз вакцин от коронавируса Украина получит в марте 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX, а всего – восемь миллионов.

Ранее Степанов отметил, что пожилые люди, а также граждане, являющиеся медиками, педагогами, полицейскими или работниками социальных служб, получат бесплатную вакцину против коронавируса в первую очередь.

В целом же она должна быть бесплатной для всех украинцев, настоял министр.

Поверенная в делах США в Украине Кристина Квин пообещала, что приложит все усилия, чтобы Украина в кратчайшие сроки получила американскую вакцину.