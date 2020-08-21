Степанов ответил, усилят ли карантин в Украине

Новые ограничения из-за роста случаев инфицирования коронавирусом в Украине вводить не планируют, поскольку адаптивный карантин считают оптимальным вариантом.

Об этом во время брифинга 21 августа сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, в Минздраве нашли "максимальный баланс".

"Мы считаем, что именно адаптивный карантин является оптимальным вариантом карантина на территории всей страны. Когда мы максимально нашли баланс между ограничительными мерами и всеми противоэпидемическими мерами. Единственное – мы постоянно обращаемся к украинцам, чтобы они придерживались этих правил", – пояснил министр.

Степанов добавил, что Госпродпотребслужба и Национальная полиция Украины принимают решения о дальнейшем наложении штрафов на нарушителей карантина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Янченко заявил – пик заболеваемости коронавирусом в Украине, вероятнее всего, ожидается в сентябре.

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