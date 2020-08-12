Степанов оценил потенциал Украины в изготовлении вакцин

Украина имеет потенциал для начала введения отечественного производства вакцин против тех или иных болезней.

Однако для этого в стране нужно создать соответствующие условия для ученых. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"У нас в течение почти 29 лет практически уничтожалось все, что касается разработки вакцины. Еще при Советском Союзе мы имели мощные производства, которые затем начали уничтожаться. После того, как мир узнал о COVID-19, когда он пришел в нашу жизнь, мы наконец поняли, что нуждаемся в собственном производстве вакцин", – отметил он.

По его словам, в таком случае страна станет менее зависимой от других. Министр убежден, что отечественные ученые, при сочетании научного и производственного потенциала, способны работать над изготовлением вакцин. Однако сейчас это невозможно из-за отсутствия условий.

Глава Минздрава заверил, что специалисты ведомства работают в этом направлении. В частности, недавно была проведена встреча с представителями украинских фармпредприятий и ученых, которые озвучили необходимые задачи.

"У нас есть четкое понимание, которое потом перейдут в стратегию, о начале производства вакцин на территории страны при наших мощностях. С другой стороны, это задача максимально создать условия для ученых, чтобы они обеспечивали нашу безопасность в этом направлении", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что когда вакцина от коронавируса будет разработана, Украина не будет закупать ее в расчете на все население. Сначала будут вакцинировать лиц, которые больше всего контактируют с другими людьми.