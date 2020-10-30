Степанов оценил эффективность карантина в Украине

Стратегия адаптивного карантина, которую еще летом ввел Минздрав Украины, была правильной для сдерживания распространения коронавируса (COVID-19).

Об этом на брифинге в пятницу, 30 октября, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник также отметил, что в нашей стране нужно избегать ввода локдауна.

"По моему мнению, из разных факторов, в том числе экономический, мы должны избегать полного локдауну. Мы делаем определенные ограничения, в том числе для бизнеса, но мы не закрываем его. Мы говорим, что надо работать в таких-то в рамках. Важно соблюдать правила карантина, которые установленные в Украине", – отметил глава Минздрава.

Отметим, что по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждены 378 729 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 312 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

Как писал OBOZREVATEL, в Канаде сообщили,что вакцина против COVID-19 станет массово доступной для населения лишь к середине 2022 года.