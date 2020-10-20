Степанов отчитался перед нардепами о ситуации с COVID-19 в Украине

Во вторник, 20 октября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пришел, чтобы выступить на пленарном заседании Верховной Рады.

Свою речь он посвятил мерам противодействия распространения коронавирусной болезни в Украине и основным проблемам, связанным с пандемией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, Степанов предупредил, что медицинской системе может просто не хватить человеческого ресурса, если украинцы не начнут соблюдать элементарные меры безопасности.

"Ресурс имеет предел. За время пандемии люди не выздоровели от других болезней. Онкология, сердечно-сосудистые заболевания никуда не делись. Может так случиться, что некому будет лечить. Лучшая помощь врачам – это не хэштеги или аватарки в Facebook, а выполнение правил безопасности", – сказал министр.

В то же время глава Минздрава отметил, что сейчас государство делает все, чтобы справиться с пандемией. Так, до 10 ноября планируется увеличить до 52 тысяч количество коек для больных коронавирусом. А уже в середине ноября 50% этих коек будут подключены к кислороду (в декабре – до 80%).

Также Степанов рассказал, что за шесть месяцев количество ПЦР-тестов за сутки выросло с 200 до 35 000. "В середине ноября увеличим тестирования до 50 000 за сутки. А до конца года – до 75 000 тестирований за сутки", – пообещал он.

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