Степанов отчитался о закупке лекарств для тяжелобольных украинцев: раньше этим никто не занимался

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что до его прихода в ведомство, там не был определен перечень лекарственных средств, которые необходимо закупить для тяжелобольных украинцев.

Об этом он рассказал 25 мая на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции. По его словам, ранее в Минздраве заявки о потребностях в 2020 году даже не собирались (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"После сбора заявок было принято соответствующее решение правительства, где был утвержден перечень лекарственных средств. Кроме того, есть еще определенные бюрократические процедуры, установленные законодательством, которые необходимо пройти, они на стадии полного завершения", – рассказал Степанов.

Максим Степанов ukrinform.ua

Речь идет о 38 закупочных программах по редким и тяжелым болезням для людей, болеющих раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, туберкулезом, вирусными гепатитами, орфанными болезнями, ВИЧ/СПИД и многими другими.

Этот документ нужен для того, чтобы начать тендерные процедуры и запустить процесс закупок. По словам Степанова, в последнюю неделю эти процедуры должны завершить, и тогда госпредприятие "Медицинские закупки" начнет все тендерные процедуры.

Министр заверил, что все пациенты в 2020 году будут обеспечены лекарствами. Он добавил, что сейчас Украина получает поставки еще в 2018-2019 годы.

"Кроме того, у нас есть поток лекарственных средств, где мы видим, что нам не хватает, у нас есть договоренность с нашими международными партнерами по поставке тех или иных лекарственных средств", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов отметил, что ослабление карантина в областях, которые не соответствуют противоэпидемиологическим критериям, не представляется возможным.

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