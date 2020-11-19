Степанов опроверг историю о смерти отца, отдавшего кислород сыну

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о мужчине, который якобы умер от COVID-19, отдав свою суточную дозу кислорода сыну.

Как рассказал он в эфире телеканала "Украина 24", речь шла 3-й городской больнице Белой Церкви на Киевщине. По словам главы Министерства здравоохранения, главврач медучреждения данную информацию не подтвердил.

"Мы разбираемся в каждом таком случае, потому что по ним в СМИ формируется мнение о системе здравоохранения, которая не находится в хорошем состоянии... Главный врач этой больницы полностью опровергает эту информацию. Эта больница имеет 130 коек для больных COVID-19, из которых 84 оборудованы кислородом, и находится, по-моему, 71 пациент в этой больнице под кислородом", – уточнил министр.

Позже он пообещал предоставить больше информации по данному случаю.

Что касается общей ситуации в стране, Степанов рассказал, что на утро 18 ноября кислородом была обеспечена 23 751 койка.

"На начало эпидемии было до 3,5 тысячи коек. Мы ставим целью сначала 42 тысяч коек с подведением кислорода и затем до 50 тысяч", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что возле морга, расположенного на территории Киевской городской клинической больницы №3, ежедневно стоит большое количество катафалков. Как рассказал один из врачей на условиях анонимности, в основном среди умерших – люди, болевшие коронавирусной инфекцией.

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