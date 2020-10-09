Степанов опроверг фейки политиков о COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг фейки политиков о коронавирусе в Украине, которые прозвучали в эфире программы "Право на владу" 8 октября на телеканале "1+1".

Глава Минздрава отметил, что представителей ведомства не только не пригласили на передачу, посвященную COVID-19, а и отказали в участии. Об этом он рассказал во время брифинга 9 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очень много было сказано лжи, почти фейков. И я считаю необходимым сейчас ответить на те вопросы, которые были подняты в программе", – подчеркнул Степанов.

В стране существует большая проблема с кислородом, якобы в Украине есть только две-три компании, которые имеют лицензию на поставку именно медицинского кислорода – фейк.

"Это неправда, у нас 16 производителей, которые имеют соответствующую лицензию на поставку медицинского кислорода", – опроверг министр.

В Минздраве более полугода рассматриваются документы двух производителей кислорода из Одессы, которая якобы испытывает трудности с его поставками – фейк.

"Это неправда. Одесский припортовый завод, например, один из поставщиков, не обращался в Минздрав за получением лицензии. Только планирует это сделать", – сказал Степанов.

Кроме того, в эфире программы некоторые эксперты высказали мнение, что в Украине необходимо отменить определение "медицинский кислород" и разрешить использовать технического.

"Это никогда не будет сделано, потому что медицинский кислород и технический отличаются. Медицинский кислород – это лекарственное средство, которое используется для лечения человека. Он должен соответствовать определенным стандартам. И это не только украинская практика, а мировая. Речь идет о здоровье и жизни граждан. Если использовать технический кислород, то это опасно для жизни человека и невозможно", – подчеркнул министр.

Минздрав скрывает или накручивает статистику по больным коронавирусом – фейк.

"Министерство здравоохранения объективно каждое утро рассказывает что именно и как происходит в стране", – опроверг Степанов.

Он отметил, что умершим с пневмонией, у которых не выявили коронавирус при жизни, делают тест на COVID-19 во время вскрытия. Если диагноз подтверждается, смерть прибавляют к статистике.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине появится альтернатива ПЦР-тестированию на COVID-19. Это тесты на антиген, которые позволят увеличить количество проверок людей с подозрением на инфицирование.