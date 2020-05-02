Украинские медики, которые работают с COVID-19, не получили надбавку в 300% из-за власти на местах.

При этом в регионы были отправлены деньги на зарплаты. Об этом в эфире ТСН сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас было два повышения и два обещания, которые были выполнены со стороны центрального органа исполнительной власти. Первое – это 300%. Мы посчитали все без исключения суммы, которые мы должны были перевести в регионы, и все до копейки эти цифры были переведены в регионы. Дальше уже пошла ответственность местных органов власти и главных врачей, остальных чиновников", – сказал он.

Максим Степанов

По его словам, сейчас в Минздраве разбираются, почему медики не получили деньги.

"Я уверен, я смогу довести это до конца. И все наши обещания, которые мы дали по 300%, – они будут в полном объеме выплачены с соответствующими выплатами", – заверил он.

Также Степанов пообещал, что в апреле врачи получат надбавки в полном объеме.

"Средства на это есть, возможно, некоторая задержка в несколько дней для перечисления этих средств, но в полном объеме государство обеспечило именно заработную плату этих врачей. То, что касается невыполнения своих обязанностей на местах, я в состоянии довести это до конца и в состоянии убедить местных руководителей выполнить тот долг, который они обязаны сделать", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов сказал, что в начале мая медики, работающие с больными COVID-19, получат все средства по апрельским расчетам.

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