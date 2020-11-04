Степанов объявил о двойных зимних каникулах для школьников, Минобразования опровергло

Зимой в этом учебном году у украинских школьников каникулы могут быть дважды из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Сніданок з 1+1". Первые каникулы начнутся 28 декабря и продлятся до 10 января, а вторые запланированы с 15 по 21 февраля.

В свою очередь студенты будут отдыхать с 28 декабря по 10 января.

Степанов отметил, что эти даты для каникул будут рекомендовать в министерстве, однако каждое учебное заведение имеет право самостоятельно их корректировать.

Также он напомнил, что посещение учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного и специализированного художественного образования запрещается, если на самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала заведения.

Отдельно министр назвал незаконным требование подписывать согласие на то, что ребенок может подхватить вирус в школе, которое требуют от родителей в некоторых учебных заведениях.

"Обращаю внимание родителей, что никто не может заставить вас подписывать такие информационные согласия", – сказал Степанов.

Он добавил, что местная власть отвечает за наличие в медицинском пункте школы антисептиков, бесконтактных термометров, дезинфекторов и средств индивидуальной защиты, а руководители учебных заведений несут ответственность за организацию обучения.

В то же время на сайте Минобразования информацию о датах каникул, озвученных Степановым, назвали недостоверной.

"Министерство образования и науки Украины сообщает: информация в СМИ об установлении в 2020/2021 учебном году зимних каникул в период с 28 декабря 2020 года до 10 января 2021 года и с 15 до 21 февраля 2021 года является недостоверной. МОН не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу", – сказано в заявлении.

Там также отмечено, что руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуации.

"Традиционно обучение в Украине осуществляется в рамках учебного года, который начинается в День знаний – 1 сентября, длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день, а продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ситуации стремительного распространения коронавируса в Украине следует ввести запрет на все массовые мероприятия, отправить на карантин школы, желательно также закрыть метро и остановить общественный транспорт. Об этом заявила эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан.