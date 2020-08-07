Степанов объяснил, зачем Украину поделили на "цветной" карантин

Украину поделили на "цветные" карантинные зоны для того, чтобы спустить уровень опасности к административно-территориальной единице.

Это позволило контролировать ситуацию на уровне района или города, а не всей области, пояснил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 7 августа.

По его словам, это также дало возможность работать экономике, жить комфортно, понятно и прогнозировано.

"И это важно, потому что у нас большая страна и есть области, которые протяженностью до 600 км. С одной стороны может быть один уровень опасности, а с другой совсем другой. И именно ради того, чтобы было комфортная и понятная, прогнозированная жизнь, и в том числе работала наша экономика, мы и создали такой адаптивный карантин", – сказал Степанов.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине установлен третий подряд антирекорд по новым случаям COVID-19.