Степанов объяснил работу церквей во время карантина выходного дня
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ограничения при карантине выходного дня должны быть одинаковыми для всех. В то же время отметил, что это не касается церквей.
Об этом глава Минздрава рассказал в эфире канала "Украина 24". Он подчеркнул, что власть не будет продолжать карантин для субботы и воскресенья, если ситуация с коронавирусом в стране улучшится.
По его совам, церквям в городах и селах позволили не закрывать для посетителей двери на карантин, который будет действовать три недели подряд в выходные – с 14 по 30 ноября. Хотя службы в храмах могут проводить с участием не более 20 человек. В помещениях церквей посетители, конечно же, должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Степанов назвал это справедливым решением и поставил в пример скандал с "Эпицентром".
"Вопрос справедливости – самый главный. Я достаточно жестко отреагировал на размещенный в соцсетях пост "Эпицентра" (речь идет о том, что сеть этих магазинов отличилась отказом от соблюдения карантина, введя так называемую 72-часовую пятницу. – Ред.), считаю, что внедренные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничения должны быть одинаковыми. У нас установлено, что любые мероприятия могут проводиться с участием не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. Это касается и церквей", – высказался министр.
Напомним: сразу после объявления Кабинетом министров Украины карантина выходного дня, сеть гипермаркетов "Эпицентр" выпустила рекламу, заявив, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин. Украинцы поделились мыслями по поводу того, как "Эпицентр" пропиарился на пандемии COVID-19 и решил работать в разгар карантина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин выходного дня с 14 до 30 ноября. Новые ограничения будут действовать два дня в неделю – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Так, страна отказывается от действия адаптивного карантина, вместо этого переходит на общегосударственный с ограничениями, которые действовали в регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности.
В день заседания Кабмина 11 ноября представители ресторанного бизнеса, работники баров и кафе в более чем 20 городах вышли на митинги против карантина выходного дня. Украинцы считают новые ограничения уничтожением их бизнеса.
Часть городов Украины отказалась от карантина выходного дня. Среди них Львов, Славянск и Черкассы.