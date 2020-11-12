Степанов объяснил работу церквей во время карантина выходного дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ограничения при карантине выходного дня должны быть одинаковыми для всех. В то же время отметил, что это не касается церквей.

Об этом глава Минздрава рассказал в эфире канала "Украина 24". Он подчеркнул, что власть не будет продолжать карантин для субботы и воскресенья, если ситуация с коронавирусом в стране улучшится.

По его совам, церквям в городах и селах позволили не закрывать для посетителей двери на карантин, который будет действовать три недели подряд в выходные – с 14 по 30 ноября. Хотя службы в храмах могут проводить с участием не более 20 человек. В помещениях церквей посетители, конечно же, должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Степанов назвал это справедливым решением и поставил в пример скандал с "Эпицентром".

"Вопрос справедливости – самый главный. Я достаточно жестко отреагировал на размещенный в соцсетях пост "Эпицентра" (речь идет о том, что сеть этих магазинов отличилась отказом от соблюдения карантина, введя так называемую 72-часовую пятницу. – Ред.), считаю, что внедренные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничения должны быть одинаковыми. У нас установлено, что любые мероприятия могут проводиться с участием не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. Это касается и церквей", – высказался министр.

Напомним: сразу после объявления Кабинетом министров Украины карантина выходного дня, сеть гипермаркетов "Эпицентр" выпустила рекламу, заявив, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин. Украинцы поделились мыслями по поводу того, как "Эпицентр" пропиарился на пандемии COVID-19 и решил работать в разгар карантина.

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