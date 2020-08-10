Степанов объяснил причину роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Большое количество выявленных случаев коронавируса в Украине, которое фиксируют в последние несколько недель, связано не только с увеличением проведения тестирований.

Украинцы действительно стали больше болеть COVID-19, поэтому ситуация грозит приобрести еще более масштабный характер. Об этом во время брифинга 10 августа заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он отметил, что только за воскресенье, 9 августа, в Украине были госпитализированы 202 пациента, что очень много по сравнению с предыдущими месяцами. Глава Минздрава подчеркнул, что это именно пациенты с тяжелым течением COVID-19, чья жизнедеятельность зависит от аппарата ИВЛ.

"Больных проявляют больше, чем несколько месяцев назад, не только потому, что проводится более тестирований. Увеличилось количество госпитализированных. Это пациенты со средним и тяжелым течением болезни. Значит, болеть действительно стали чаще", – сказал Степанов.

Министр заверил, что количество тестирований на выявление этой болезни в Украине будут и дальше увеличивать. При этом он в очередной раз призвал украинцев не относиться легкомысленно к распространению коронавирусной инфекции.

"COVID-19 набирает обороты. Мы это наблюдаем и по количеству ежедневно выявленных случаев коронавируса, и по количеству госпитализированных. Это очень тревожные сигналы и ситуация. Поэтому призываю не пренебрегать своим здоровьем и жизнью, относиться к этому ответственно и соблюдать правила, установленные в стране", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 августа в Украине официально подтверждено 81 957 случаев коронавирусной инфекции, из них 1008 выявлено за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 1922 человека, а 44 359 пациентов полностью побороли болезнь.