Степанов объяснил, почему в Украине ввели усиленный карантин
Необходимость введения усиленных карантинных мер в Украине с 8 по 24 января обусловлена прогнозами роста количества больных COVID-19 и ожиданием пика гриппоподобных заболеваний.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Кабинета министров. В то же время чиновник отметил, что рост статистики коронавируса в первый месяц года должен быть умеренным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Если взять наше математическое моделирование, то все же мы прогнозируем увеличение количества больных. Будем надеяться, что в любом случае не ураганными темпами. Кроме того, мы понимаем, что проведение новогодних праздников тоже даст определенную вспышку и увеличение количества больных", – пояснил Степанов.
"Еще очень важная составляющая – начиная с января, у нас будет рост количества больных гриппом. Это происходит каждый год и является дополнительной серьезной нагрузкой на медицинскую систему. Все эти факторы подвели нас к тому, чтобы с 8 по 24 января ввести усиленные карантинные меры", – добавил министр.Что предполагает усиленный карантин?
Согласно решению правительства, с 8 по 24 января будет запрещено:
работа предприятий общественного питания (кроме на вынос и доставку и заведений питания в аэропортах);
магазинов непродовольственных товаров;
кинотеатров, театров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
торгово-развлекательных центров;
всех учебных заведений, кроме детсадов;
проведение развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
Однако Кабмин разрешил:
работать продуктовым магазинам, аптекам, банкам, почтовым операторам, гостиницам;
торговлю продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;
работать салонам красоты и парикмахерским при условии предварительной записи клиентов, без ожидания в помещении;
не прекращать движение наземного общественного транспорта (при условии заполнения только мест для сидения), метро, авиа- и железнодорожного сообщения.
Усиленный карантин существенно отличается от локдауна, который действует во многих странах мира. Ведь локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны.
Напомним, согласно прогнозным расчетам, если бы строгий карантин в Украине начался с 1 декабря, то за неделю количество случаев COVID-19 могло бы сократиться на 45%, а до 25 декабря суточный прирост заболеваемости снизился бы до 2,2 тыс. человек в день. Кроме того, смертность снизилась бы до 40 пациентов в сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это "украинский продукт", которым стали пользоваться страны Европы.
Однако врачи по-прежнему жалуются на забитые реанимации из-за тяжелого течения болезни у инфицированных коронавирусом.
В то же время, в некоторых регионах, как, например, на Хмельнитчине, люди сами сознательно нарушают карантинные требования: больные и контактные с ними ходят на работу, а власть открывает рождественские ярмарки.