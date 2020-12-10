Степанов объяснил, почему в Украине ввели усиленный карантин

Необходимость введения усиленных карантинных мер в Украине с 8 по 24 января обусловлена прогнозами роста количества больных COVID-19 и ожиданием пика гриппоподобных заболеваний.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Кабинета министров. В то же время чиновник отметил, что рост статистики коронавируса в первый месяц года должен быть умеренным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если взять наше математическое моделирование, то все же мы прогнозируем увеличение количества больных. Будем надеяться, что в любом случае не ураганными темпами. Кроме того, мы понимаем, что проведение новогодних праздников тоже даст определенную вспышку и увеличение количества больных", – пояснил Степанов.

"Еще очень важная составляющая – начиная с января, у нас будет рост количества больных гриппом. Это происходит каждый год и является дополнительной серьезной нагрузкой на медицинскую систему. Все эти факторы подвели нас к тому, чтобы с 8 по 24 января ввести усиленные карантинные меры", – добавил министр.

Согласно решению правительства, с 8 по 24 января будет запрещено:

работа предприятий общественного питания (кроме на вынос и доставку и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, театров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

всех учебных заведений, кроме детсадов;

проведение развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Однако Кабмин разрешил:

работать продуктовым магазинам, аптекам, банкам, почтовым операторам, гостиницам;

торговлю продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией;

работать салонам красоты и парикмахерским при условии предварительной записи клиентов, без ожидания в помещении;

не прекращать движение наземного общественного транспорта (при условии заполнения только мест для сидения), метро, авиа- и железнодорожного сообщения.

Усиленный карантин существенно отличается от локдауна, который действует во многих странах мира. Ведь локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны.

Напомним, согласно прогнозным расчетам, если бы строгий карантин в Украине начался с 1 декабря, то за неделю количество случаев COVID-19 могло бы сократиться на 45%, а до 25 декабря суточный прирост заболеваемости снизился бы до 2,2 тыс. человек в день. Кроме того, смертность снизилась бы до 40 пациентов в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL: