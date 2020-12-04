Степанов объяснил, почему Украина не рассматривает вакцину РФ: черт его знает, что у них происходит

В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина может использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний. К российской сейчас это не относится.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 декабря Максим Степанов пояснил, что россияне еще не закончили третью стадию клинических испытаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Черт его знает, что там у них (в России) происходит. Они начали вакцинироваться, не закончив третью стадию клинических исследований. На данный момент говорить серьезно о закупке вакцины для Украины нельзя", – сказал Степанов.

В свою очередь глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий уточнил, что есть четкий перечень стран, у которых Украина может покупать вакцину.

Это США, Великобритания, Швейцария, Япония, Китай и Израиль.

Радуцкий также уточнил, что Верховная Рада приняла закон, который позволяет регистрировать вакцины по сокращенной процедуре – до 5 дней, но при условии, что лекарство прошло переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и получили разрешение в странах с жесткой регуляторной политикой.

"Россия к таким не относится", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Степанов заявил, что первые вакцины от COVID-19 по международной программе COVAX ожидаются в Украине уже в 1 квартале 2021 года. По его словам, за бюджетные средства будет вакцинировано 20 миллионов украинцев.