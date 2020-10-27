Степанов объяснил, почему у трети больных COVID-19 отрицательные тесты

Виктория Довгань Общество 10:32, 27.10.2020 Обновлено: 11:01, 27.10.2020

Примерно у трети больных коронавирусом в мире ПЦР-тест показывает отрицательный результат. Впрочем, это не значит, что человек здоров. Причина этого – индивидуальные характеристики каждого организма и поведение патогена.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В то же время он заверил, что теперь для получения помощи пациенту не обязательно иметь положительный тест. Ведь врачи, прежде всего, ориентируются на наличие клинических признаков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Согласно мировой статистике, в 30% случаев, когда человек болен COVID-19, тест ПЦР может быть отрицательным. С чем это связано? С забором материала, с физиологическими особенностями организма, с тем, где именно находится вирус в то время, когда у человека берут мазок для диагностики ПЦР", – пояснил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по словам Степанова, сейчас в Украине ежедневно проводят 40 тыс. тестирований на коронавирус. К середине ноября этот показатель увеличится до 50 тыс., а к концу года – до 75 000.

  • Кроме того, в планах Минздрава – увеличить диагностику COVID-19 у населения до 1 млн тестов в месяц благодаря новому экспресс-анализу на антиген.

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