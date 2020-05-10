Степанов объяснил, почему роды в Украине не могут быть бесплатными

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, что роды в Украине не могут быть полностью бесплатными за большого количества осложнений и нюансов в каждом конкретном случае.

Об этом он заявил в интервью ТСН.ua, отметив, что определение "бесплатные роды" должно означать, что женщина рожает и не платит ничего, независимо от его состояния, сложности, наличия патологий или осложнений. Не было бы также и неформальных платежей врачу.

"А вы уверены, что в таком случае, учитывая то, что плата остается на уровне 7-8 тысяч гривен, то никаких неформальных платежей не будет, потому что эти тарифы не предусматривают какого-то существенного увеличения зарплаты на родах. Я не уверен, что такое может быть. Не так ли?" – отметил Степанов.

Максим Степанов Фокус

Кроме того, по его словам, тарифом в 8136 гривен 3 копейки, определенным в рамках медреформы, были приравнены все без исключения роды, при условии, что женщины будут рожать исключительно физиологически.

"Но жизнь другая – порой бывают патологические роды, куча разных диагнозов, когда надо спасать женщину и ребенка, который родился, иногда бывает кесарево, и много-много других вещей. И это гораздо больше стоит, чем 8136 гривен 3 копейки. Такова жизнь", – подчеркнул министр.

Также Степанов отметил нерентабельность данного тарифа для таких заведений как перинатальные центры, поскольку там большинство родов обычно патологические.

"Скажем, в Киевском перинатальном центре репродуктивной медицины в прошлом году около 70% родов были патологическими. В перинатальном центре в Днепре 2537 родов были патологическими (т.е. с различными осложнениями), и около 1260 родов – физиологические. У врачей нет никаких шансов выжить, если оставаться в этой системе координат и не говорить роженицам, что им нужно приобрести еще какие-то лекарства. Они не смогут себе это позволить, потому что они не укладываются в эти тарифы", – подчеркнул министр, отметив несправедливость расчетов.

"Вот кому пришло в голову, что у нас все без исключения женщины с 1 апреля будут рожать чисто физиологически?!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов анонсировал резкое повышение зарплат для медиков до конца 2020 года.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!