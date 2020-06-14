Степанов объяснил, почему не все медики в Украине получат тройную зарплату

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов согласен, что зарплаты у украинских врачей должны быть намного выше, но пока выплаты в тройном размере будут получать только те медики, которые борются с коронавирусом (COVID-19).

Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, будут ли, например, увеличены зарплаты врачей Львовской больницы скорой медпомощи, которая не определена как опорная, но нагрузки в период карантина выросли в три раза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов

Степанов отметил, что такая ситуация не только в областных больницах, но и в районных и городских. Однако 300% зарплаты имеют право получать только работники тех медучреждений, которые лечат больных с COVID-19.

"Я все буду делать для того, чтобы заработная плата медицинских работников была на справедливом, достойном уровне, чего не было уже 30 лет... Конечно, я согласен, что врачи должны получать намного больше, но больница во Львовской области не определена в том перечне", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL: