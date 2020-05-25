Больше 4 тысячи заболевших: Степанов объяснил, почему COVID-19 так сильно ударил по медикам

Медики в Украине не были готовы к эпидемии COVID-19, поэтому среди них оказалось так много зараженных.
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Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он уточнил, что в Украине заразились 4 111 медицинских работников.
Глава Минздрава подчеркнул, что украинские медики в самом начале эпидемии не было готовы к такому вызову.
"К сожалению, около 20% наших медицинских работников из общего количества, на сегодняшний день это 4 111 человек, которые больные коронавирусом", – сказал министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине коронавирусом заболели 21 245 человек, из которых 7 234 выздоровели и 623 скончались.
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