Степанов объяснил, как в Украине будет действовать карантин с 1 августа

Территорию Украины на новом этапе адаптивного карантина с 1 августа разделят на четыре эпидемиологические зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В каждой будут действовать различные ограничения, поэтому передвигаться в их пределах станет сложнее.

О том, как изменятся правила карантина и как их придется соблюдать украинцам, во время брифинга Минздрава рассказал министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы устанавливаем эти правила на уровне административно-территориальных единиц. У нас есть четкие критерии, по которым мы определяем их переход к той или иной зоне", – отметил министр.

Глава Минздрава заверил, что самые мягкие ограничения будут касаться "зеленой" зоны. Там люди обязательно должны будут соблюдать все карантинные правила, установленные в стране: это масочный режим, социальная дистанция и использование антисептика.

Кроме этого, в зависимости от зоны, в населенных пунктах останутся ограничения относительно массовых мероприятий (не более одного человека на 5 квадратных метров) и посещения кинотеатров или театров (залы должны заполниться не больше чем на 50%).

Что касается передвижения общественным транспортом, напомнил Степанов, то оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства. Хотя в "красной" зоне городское и междугороднее сообщение также будет ограничено. А на пересечении "красной" и "зеленой" зон будут стоять блокпосты.

Министр добавил, что соответствующая информация будет публичной, украинцы смогут узнать, какие именно населенные пункты и к какой зоне относится, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Мы пытаемся сделать более удобной эту нашу новую реальность, в которой мы сейчас живем. Понимаю, что все устали, но ради здоровья мы должны придерживаться тех правил, которые установлены в государстве", – подчеркнул Степанов.

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