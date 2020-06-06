Причиной ухудшения статистики заболеваемости коронавирусом в Украине является халатное отношение граждан к карантину.

На странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов указал, что "наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло как полную их отмену".

"Я хочу подчеркнуть: власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса. Однако карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше", – сказал Степанов.

Максим Степанов uaportal.com

Министр отметил, что в начале лета в других странах наблюдается аналогичная ситуация с COVID-19.

"Уровень передачи вируса в Германии за последние дни вновь превышает критическое значение. В Китае, откуда и началась эпидемия, готовятся к новой вспышке. Еще одной страной, власть которой объявила о начале второй волны, стала Южная Корея. Бразилия и Индия также ставят новые антирекорды", – рассказал он.

"В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан – тревожные. Я обращаюсь к каждому гражданину Украины и настойчиво прошу соблюдать все противоэпидемические правила", – призвал Степанов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине зафиксировано 26 514 случаев коронавируса состоянием на утро 6 июня, из них 777 – летальные. При этом более тысячи заболевших обнаружили за два последних дня.