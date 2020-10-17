Степанов обратился к украинцам из групп риска заражения COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к украинцам из групп риска из-за увеличения количества случаев коронавируса (COVID-19).

Как сказал он на брифинге, людям старше 60-65 лет не следует без необходимости выходить из дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если выходите из дома, обязательно надевайте маску, обязательно соблюдайте социальной дистанции 1,5 метра, обязательно имейте с собой антисептик и постоянно обрабатывайте руки", – призвал Степанов.

По его словам, это точно снизит риск инфицирования коронавирусной болезнью.

"Я ни в коем случае не хочу наводить какой-то страх, но у нас действительно наибольшее количество тяжелых больных – это люди из группы риска", – отметил глава Минздрава.

Это касается как пожилых людей, так и тех, которые имеют хронические заболевания, особенно сахарный диабет, сердечно-сосудистые и злокачественные, или заболевания легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 17 октября в Украине официально подтвержден 293 641 случай коронавирусной инфекции. Из них 6410 – обнаружены за минувшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

Также за сутки зафиксирован максимум смертей от COVID-19.