Степанов о российской вакцине от COVID-19: в ней не будет никакой необходимости

Украина не будет иметь никакой необходимости в закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку ведет переговоры с большим количеством других компаний, которые могут подтвердить эффективность и безопасность.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". В частности, он сравнил вакцину российского производства с известными Pfizer, Moderna, которые прошли все стадии испытаний.

"Мое отношение к российской вакцине очень просто. Если результаты Pfizer, Moderna мы видим, в том числе результаты третьей стадии клинических исследований, широкие, а о российской вакцине мы только слышим из каких-то источников, что проведены удачные испытания... Может быть..." – заметил Степанов.

"Но пока этого нет, пока вакцина не проквалифицирована ВОЗ, я как министр здравоохранения Украины никогда не пойду на то, чтобы рассуждать... Как бы каким-то политическим силам не хотелось рассуждать", – подчеркнул министр.

"Я вам скажу так: мы с таким количеством компаний сейчас находимся в процессе переговоров, что в российской вакцине не будет никакой необходимости", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Максим Степанов также не допускал возможности закупки российской вакцины для Украины, поскольку отмечал, что она не прошла все стадии испытаний, поэтому фактически не существует.

В то же время в столице России Москве 5 декабря уже началась вакцинация граждан от COVID-19 вакциной "Спутник V". Горожане могут записаться в один из 70 пунктов на бесплатные прививки. Однако ученые в мире обеспокоены, что использование Россией вакцины против COVID-19 до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.

В самой России заявили, что планируют "победить" коронавирус в ближайшие несколько месяцев с помощью несуществующей вакцины "Спутник V".

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