Степанов о рекорде по COVID-19: украинцы должны смириться с новой реальностью

Алексей Титофф Общество 10:28, 11.09.2020 Обновлено: 10:37, 11.09.2020

Только соблюдение правил предосторожности поможет в борьбе с растущим числом новых зараженных коронавирусом (COVID-19).

Так, для ТСН министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал новый суточный "рекорд" в нашей стране – 3144 случая заражения.

"Остановка коронавируса и уменьшение количества больных – путь один. Это соблюдение правил новой реальности, установленных в стране. Другого не существует. Вирус передается только таким путем", – сказал глава Минздрава.

Отметим, что по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, в Украине официально подтверждены 148 756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым "рекордом" по суточному приросту.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 11 сентября коронавирусом в Украине и мире заразились более 28,3 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 301 521 случай новых инфицированных.

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