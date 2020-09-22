Степанов о фестивале в Запорожье в разгар COVID-19: просто трэш какой-то

После проведения музыкального фестиваля "Khortytsia Freedom" в Запорожье 19-20 сентября, в городе может случиться вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на брифинге по противодействию распространению коронавируса во вторник, 22 сентября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он раскритиковал организаторов мероприятия, назвав его проведения "трэшем". По словам Степанова, "Khortytsia Freedom" собрала свыше нескольких десятков тысяч человек.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", – сказал глава ведомства.

Степанов отметил, что накануне он договорился с мэрами городов, что те не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут организовывать массовые мероприятия в своих городах. Несмотря на это в некоторых городах продолжают проводить такие мероприятия.

"Конечно, я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за меры контроля, о принятии соответствующих мер, составления протоколов. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что у нас будет увеличение количества больных COVID-19 после проведения таких массовых мероприятий", – подчеркнул он.

Отметим, фестиваль "Khortytsia Freedom" в Запорожье за два дня посетили около 90-100 тысяч зрителей. В этом году он стал гораздо масштабнее, чем раньше. На нем выступили более 30 украинских звезд.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине занято более половины имеющихся коек для больных коронавирусной инфекцией. По его словам, поэтому ситуация с пандемией в стране напряженная.