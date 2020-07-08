Степанов – о COVID-19 в Украине: готовимся к худшему варианту осенью

Минздрав готовится к "худшему варианту" с эпидемией коронавируса в Украине, чтобы осенью действовать максимально эффективно.

Министр здравоохранения Максим Степанов с таким заявлением выступил в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 7 июля.

"Если мы проанализируем, как у нас происходило развитие эпидемии, то можем увидеть, что мы зафиксировались на определенном уровне 300-400 больных, начали процесс смягчения, пришли к адаптивному карантину... Но некоторые люди поняли это как полный выход из карантина – и последние четыре недели мы наблюдаем рост", – отметил министр.

"Относительно того, к чему мы готовимся осенью, конечно, наша основная задача – подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь всем без исключения. За три месяца мы подготовили систему, и сейчас и по эффективности лечения, и по обеспеченности больниц мы находимся в гораздо лучших условиях, чем это было три месяца назад", – заявил Степанов.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 7 июля, в Украине официально подтверждены 49 607 случаев коронавирусной инфекции. Из них 564 обнаружены за прошедшие сутки.