Степанов: ни о какой отмене локдауна в Украине речь не идет

Ни о какой отмене либо переносе локдауна в Украине речь не идет.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент OBOZREVATEL. Он опроверг все слухи относительно данной темы.

"Жесткий карантин будет введен с 8 января. Министерство здравоохранения не считает нужным переносить его. В конце января у нас начинается рост (количества больных. – Ред.) гриппом. Мы даже не готовы думать ни о каком переносе усиления карантинных мер", – подчеркнул он.

По словам Степанова, загруженность лабораторий на сегодняшний день составила 50-60% от всех мощностей.

"В апреле было 200 ПЦР-тестов в сутки, сейчас – по 55 тысяч", – уточнил он.

Министр рассказал, что в Украине вводится проведение быстрых тестов, результат которых можно получить за 15 минут.

"260 тысяч завезли, еще ожидаем 1,5 миллиона 28 декабря. Тесты будут у семейного врача", – подчеркнул он.

Кроме того, расширен перечень категорий граждан, которых будут тестировать на коронавирус: это люди с любым респираторным синдромом и все контактные лица.

ПЦР-тесты также будут делать семейные врачи, это сократит время на получение результата.

Что касается коек для коронавирусных пациентов, Степанов рассказал, что в апреле таких было 12 704, из них 3,5 тыс. – с кислородом, сейчас кислородом обеспечена 41 тыс. коек.

Напомним, что с 19 декабря в Украине начали действовать карантинные ограничения для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом. Их главные акценты:

действие "оранжевой" зоны карантина разделено на два этапа – с 19 декабря 2020 до 7 января 2021, а также с 25 января по 28 февраля 2021-го.

"красная" зона будет установлена с 8 января до 24 января 2021 года.

В "оранжевой" зоне (19 декабря 2020 – 7 января 2021 и 25 января – 28 февраля 2021) будет разрешено работать всем учреждениям культуры, религиозным учреждениям, культурным сооружениям и кинотеатрам при условии выполнения следующих ограничений:

проведение массовых культурных мероприятий с заполнением до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;

религиозные мероприятия в культовых сооружениях – 1 человек на 5 кв. м, на открытом воздухе – дистанция 1,5 м;

прием посетителей кинотеатрами и всеми учреждениями культуры с 50%-ной наполненностью залов (размещение должно осуществляться со свободным местом рядом, спереди и сзади);

посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и т.п. с ограничением размещения в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м площади;

работать можно отелям, санаторно-курортным учреждениям, помимо прочих учреждений, оказывающих услуги по временному размещению.

В "красной" зоне (8–24 января 2021) разрешено:

работу историко-культурных заповедников;

проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях);

производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке);

работа отелей (речь идет о заведениях питания и местах питания при гостиницах с 06:00 до 11:00, а по заказу клиентов в гостиничный номер – круглосуточно);

работу организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории;

организацию новогодних и рождественских праздников, утренников (без концертов и ярмарок, учитывая продуктовые).

В то же время запрещено в этот период:

принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам;

проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина не будет прекращать авиасообщение но не будет ограничивать путешествия на время зимних праздников, это касается в том числе и сообщения с Великобританией.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, правительство понимает, что "люди настроились на праздники". В то же время он призвал украинцев, решившихся на путешествие, соблюдать все меры безопасности, чтобы не заразиться.