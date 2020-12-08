Степанов не подтвердил, что локдаун в Украине введут со 2 января

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не подтвердил информацию, что локдаун в Украине будет введен со 2 января 2021 года.

Как сказал глава Минздрава в эфире телеканала "Украина 24", по его мнению, жесткий карантин введут не 2 января.

По словам Степанова, точная дата локдауна станет известна в среду, 9 декабря, на заседании Кабинета министров.

Также он заверил, что во время карантинных ограничений не будут прекращать работу общественного транспорта, кроме того продолжит работать городское и междугороднее сообщение и авиаперевозки.

Напомним, ранее появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести в Украине локдаун только с 2 января 2021 года, чтобы дать возможность звездам, в том числе "Кварталу 95", отработать новогодние корпоративы. О таких намерениях гаранта OBOZREVATEL стало известно из личных источников.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алекcей Данилов заявил, что сейчас идет дискуссия со специалистами, вводить локдун в декабре, или со 2 января.

Что происходит при локдауне?

В странах, где вводится локдаун, полностью или частично ограничивают свободное передвижение и социальные контакты граждан.

Не работают практически все предприятия, учреждения и организации, в том числе образовательные, развлекательные, спортивные, заведения общепита (могут работать только на доставку или продавать еду на вынос) и т.д.

Сотрудников предприятий, организаций и учреждений максимально переводят на работу в онлайн-режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что локдаун в Украине может привести к существенному снижению заболеваемости коронавирусом, его следует ввести уже сейчас. Но такие жесткие ограничения могут требовать введения в стране чрезвычайного положения.